الأنفاق تنظم لقاء لطلاب الهندسة المعمارية بمحطة عدلي منصور

قامت الشركة المشغلة للخط الثالث والقطار الكهربائى بالتعاون مع هيئة الأنفاق بتنظيم زيارة لـ طلبة السنة الثالثة بقسم الهندسة المعمارية، تخصص تصميم معماري بمعهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، إلى محطة عدلى منصور المركزية التبادلية.

وقامت شركة الأنفاق بشرح تفصيلى لامكانيات المحطة، وقام الطلاب ب الاستماع إلى عرض تقديمي من بعض مهندسي الهيئة، للتعرف على أحدث تقنيات البناء والتصميم المستخدم في المحطة مما يعزز الفهم النظري والعلمي لمجالات دراستهم، وتطوير مهاراتهم المهنية من خلال الاطلاع على المشاريع المعمارية الكبرى، وعمل جولة تفقدية بالمحطة ثم استقلال القطار الكهربائي الخفيف ( LRT ) من محطة عدلي منصور إلى محطة العبور والنزول لتفقد المحطة.

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