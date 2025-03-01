السبت 01 مارس 2025
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حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية النزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بـ«خلية النزهة» إلى جلسة 20 إبريل المقبل.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

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محكمة جنايات الإرهاب خلية النزهة النيابة العامة

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