الذكاء الاصطناعي يحلل اتجاهات الإعلانات والدراما خلال رمضان

أصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة هامة في تحليل المحتوى واتجاهات المستخدمين، حيث تم إطلاق تقرير معتمد على الذكاء الاصطناعي يوفر تحليلًا شاملًا لاتجاهات وأداء ومشاعر الجمهور تجاه الإعلانات والمسلسلات والبرامج التلفزيونية المتوقعة والمعلن عنها، على الشاشات والمنصات الرقمية خلال شهر رمضان.

تحليلات الذكاء الاصطناعي

ويقدم التقرير المصدر أسبوعيا خلال رمضان تحليلًا دقيقًا لمؤشرات الأداء، بما في ذلك تحليل المشاعر ومقاييس التفاعل مع المحتوى، مما يمكن العلامات التجارية من تقييم مدى تأثير حملاتها وضبط وتعديل استراتيجياتها سريعا.

كما يوفر التقرير تحليلات فورية وتحديثات أسبوعية، لمتابعة تطور اتجاهات المشاهدة والتفاعل مع المحتوى في الوقت اللحظي حيث يعتمد تقرير AIM Ramadan Media Tracker، على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ومنهجيات أبحاث السوق عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم رؤى دقيقة حول المشهد الإعلامي خلال الشهر الكريم.

ويتيح التقرير للعلامات التجارية والمعلنين بيانات دقيقة ورؤى شاملة لاتجاهات المشاهدة وتلقي المشاهدين لكافة أنواع المحتوى الرمضاني (دراما وبرامج واعلانات)، مما يساعدهم في تحسين حملاتهم التسويقية.

يقوم التقرير على البحث من خلال الدمج بين البحث الكمي وتحليل منصات التواصل الاجتماعي باستخدام منهجيات بحث متقدمة وبحسب نتائج التقرير الاستباقي على مستوى المشاهير، برزت أسماء مثل محمد رمضان، أنغام، عمرو دياب، ياسمين عبد العزيز، إليسا، تامر حسني، وروبي في الإعلانات الرمضانية.

وسلط التقرير الضوء على المسلسلات والبرامج التي حازت على أعلى نسب ترقب بين الجمهور، حيث تصدرت القائمة مسلسلات: العتاولة 2 – أحمد السقا بنسبة 64%، المداح: أسطورة العهد – حمادة هلال بنسبة 63%، فهد البطل – أحمد العوضي بنسبة 51%، الغاوي – أحمد مكي بنسبة 47%، عايشة الدور – دنيا سمير غانم بنسبة 41%، وأشغال شقة جدًا – هشام ماجد بنسبة 40٪.

وتصدر القائمة من حيث البرامج: رامز إيلون مصر بنسبة 72%، ومدفع رمضان بنسبة 43%، العرافة – بسمة وهبة بنسبة 36%، وفيما يتعلق بتفضيلات الجمهور لأنواع المسلسلات الطويلة مقابل القصيرة، أوضح التقرير أن 64% من المشاهدين يفضلون المسلسلات المكونة من 30 حلقة خلال رمضان، مقارنة بـ 36% يفضلون المسلسلات ذات 15 حلقة. أما بقية العام تنخفض هذه النسبة لتصل إلى 58% للمسلسلات ذات 30 حلقة، و42% للمسلسلات ذات 15 حلقة.

وفيما يخص اتجاهات استهلاك المحتوى، أظهر التقرير أن 92% من المشاهدين يفضلون متابعة الحلقات الكاملة، بينما يلجأ 61% إلى مشاهدة المقاطع القصيرة، مما يعكس تنوع أساليب المشاهدة بين الجمهور وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم.

وفقًا للتقرير، 69% من المشاهدين يفضلون متابعة المحتوى عبر التلفزيون، بينما يستخدم 67% منهم منصات الفيديو عند الطلب (VOD).

وسائل التواصل الاجتماعي

بالإضافة إلى ذلك، تستحوذ وسائل التواصل الاجتماعي على نسبة متابعة تصل إلى 61%، استنادًا إلى المقاطع القصيرة والمشاهد المشار إليها في الإحصائية السابقة.

كشف التقرير عن العوامل الأكثر أهمية في نجاح الإعلانات، وتذكرًا على مدار السنوات الماضية حيث جاءت الأغنية في المقدمة بنسبة 55%، تليها الرسالة الإعلانية بنسبة 45%، ثم الفكرة بنسبة 44%.

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