تامر حسني يخطف الأنظار في رمضان بإعلان لإحدى شركات الاتصالات

قدم الفنان تامر حسني الحملة الدعائية لصالح إحدى شركات الاتصالات.

وغنى تامر حسني أغنية بعنوان "قلوبنا أقرب" وظهر في بداية الإعلان وهو يحتفل بزفاف صديقه، ثم لقطات عديدة لاحتفالات أشخاص بأمور مختلفة، منها احتفال فتاة بنجاحها.

ثم يعود ويظهر تامر حسني في الاحتفال بعيد ميلاد أطفال وظهور آخر وهو يتابع مباراة تنس لأحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأغنية "قلوبنا أقرب" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي.

على الجانب الآخر، كان الفنان تامر حسني فاجأ الجمهور بزيارته للاعب إبراهيم شيكا في منزله، حيث نشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه بإبراهيم داخل منزله، وذلك بعد أن أعلن تامر من قبل تكفله بعلاج إبراهيم.

تامر حسني وإبراهيم شيكا

وكان تامر حسني قد كتب على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: “يا إبراهيم يا حبيبي دكتور أشرف صبحي حقيقي إنسان طيب ومحب للخير، وقدامي ساعد ناس كتير قوي فوق ما تتصور، أكيد انشغالاته هي السبب، بس أنا هساعد معاك إن صوتك يوصله، يا دكتور أشرف يا حبيب الكل، أتمنى ربنا يقدرك والكابتن إبراهيم الدولة تهتم به وبعلاجه”.

وأضاف حسني: "يا إبراهيم يا حبيبي أنا جنبك بكل الدعم المادي الذي تحتاجه، وبعد إذنك ابعتلي رقمك حالا، وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة تهتم، ببركة شهر رمضان يارب، ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك".

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