السبت 01 مارس 2025
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محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

اسعاف
اسعاف

 شهدت محافظة المنيا، وقوع حادثين منفصلين أسفرا عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

 تفاصيل الحادث الأول

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بخصوص انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي الجديد، بالقرب من مركز سمالوط شمال المحافظة.

 

إصابة 4 عمال في المنيا 

 وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 4 عمال يعانون من كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى اشتباه في إصاباتهم بعد الارتجاج. المصابون من مناطق مختلفة تشمل المنيا وملوي وأبوقرقاص.

تفاصيل الحادث الثاني.. إصابة 4 في تصادم بالمنيا 

وفي حادث آخر، أصيب 4 أشخاص من محافظة الأقصر نتيجة تصادم سيارة ملاكي برصيف على نفس الطريق. 

وتم نقلهم أيضًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محاضر بالحادثين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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