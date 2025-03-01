السبت 01 مارس 2025
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أسعار ياميش رمضان في المنيا 2025، ارتفاع ملحوظ يتجاوز 150%

أسعار ياميش رمضان
أسعار ياميش رمضان في المنيا 2025

مع دخول شهر رمضان المبارك، يزداد الاهتمام بأسعار ياميش رمضان في محافظة المنيا، حيث يُعتبر من العناصر الأساسية في تحضير الحلويات الرمضانية وشهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا هذا العام.

زيادة الأسعار وتأثيرها على المستهلكين

وأفاد الحاج "صلاح عوني"، صاحب أحد متاجر ياميش رمضان في مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا بأن أسعار الياميش في عام 2025 ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

وبعض الأنواع المستوردة، مثل البندق الأمريكي، شهدت زيادة تصل إلى 150%، مما أدى إلى تراجع كميات الشراء من قبل المستهلكين.

خيارات محلية بأسعار معقول

ورغم الارتفاعات، لا يزال هناك ياميش مصري بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مثل التمر وقمر الدين والفول السوداني.

 أسعار ياميش رمضان في ملوي جنوب محافظة المنيا 

- لوز أمريكي: 640 جنيهًا للكيلو.
- عين جمل: 560 جنيهًا للكيلو (320 جنيهًا للأنواع غير المقشرة).
- بندق مقشر أمريكي: 760 جنيهًا للكيلو (ما يعادل 26.59 دولارًا).
- بندق غير مقشر: 320 جنيهًا للكيلو.
- زبيب إيراني: 240 جنيهًا للكيلو.
- كاجو: 680 جنيهًا للكيلو.

 أسعار قمر الدين في المنيا

وتتراوح أسعار قمر الدين بين 70 و110 جنيهات حسب النوع، حيث يبلغ سعر لفه قمر الدين "الأحلام" 110 جنيهات، بينما الأنواع الأخرى مثل قمر الدين الوفير و"بركات" تتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

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