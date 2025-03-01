القومي للمرأة بسوهاج: تجهيز 230 وجبة إفطار للأسر الأكثر احتياجا

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج اليوم السبت مبادرة " مطبخ المصرية.. بإيد بناتها" وذلك بإجمالى إنتاج ٢٣٠ وجبة إفطار يوميا لتوزيعها على للأسر الأكثر احتياجا بقرية كوم بدار مراكز المنشاة والتابعة لقرى حياه كريمة بالمحافظة وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وقالت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمراة بمحافظة سوهاج ان سيدات يقمن بتجهيز ٢٣٠ وجبة إفطار يوميا لتوزيعها على للأسرالأكثر احتياجا بقرية كوم بدار بمركز المنشاه، واعداد وتجهيز الاغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط بمبهارة على العاملين للمساعدةً في المطبخ لإنتاج وجبات افطار الصحى.

يذكر أن "مطبخ المصرية.بإيد بناتها" ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياه كريمة فى جميع محافظات الجمهورية ويُعد "مطبخ المصرية.بإيد بناتها" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر إحتياجا .

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