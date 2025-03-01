السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القومي للمرأة بسوهاج: تجهيز 230 وجبة إفطار للأسر الأكثر احتياجا

تجهيز 230 وجبة افطار
تجهيز 230 وجبة افطار ا للأسر الأكثر احتياجا

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج اليوم السبت مبادرة " مطبخ المصرية.. بإيد بناتها" وذلك بإجمالى إنتاج ٢٣٠ وجبة إفطار يوميا لتوزيعها على  للأسر الأكثر احتياجا بقرية كوم بدار مراكز المنشاة والتابعة لقرى حياه كريمة بالمحافظة وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وقالت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمراة بمحافظة سوهاج ان سيدات يقمن بتجهيز ٢٣٠  وجبة إفطار يوميا لتوزيعها على  للأسرالأكثر احتياجا بقرية كوم بدار بمركز المنشاه، واعداد وتجهيز الاغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة  والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط بمبهارة على العاملين للمساعدةً في المطبخ لإنتاج وجبات افطار الصحى.

 

يذكر أن "مطبخ المصرية.بإيد بناتها" ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياه كريمة فى جميع محافظات الجمهورية ويُعد "مطبخ المصرية.بإيد بناتها" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر إحتياجا  .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعداد الوجبات احتياجا الأسرة المصرية المجلس القومي المجلس القومي للمرأة

مواد متعلقة

سمير فرج عضوًا بمجلس جامعة سوهاج

محافظ سوهاج يشهد تسليم 1200 قسيمة شراء مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا

ads

الأكثر قراءة

هل صلاة التراويح واجبة أم مستحبة؟ عضو بالأزهر للفتوى الإلكترونية يجيب (فيديو)

وفاة والدة الفنان باسم سمرة، وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة

سيدة تنهي حياة زوجها في أول ساعات رمضان بالغربية

بعد إهانة ترامب لـ زيلينسكي، توفيق عكاشة يحذر: بداية حرب عالمية وتحقيق لنبوءة زكريا

نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام يمنع المسلم من الصوم في هذه الحالة

مؤشر الدولار يعاود حصد المكاسب، العملة الخضراء تصل لمستوى قياسي بالتداولات العالمية

تحرك برلماني يطالب بكشف أسباب عدم الإفراج عن علاء عبد الفتاح

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري المصري

منوعات

المزيد

عودة "القنادس" تثير مخاوف المزارعين في بريطانيا

إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14 (صور)

لأول مرة منذ 230 عاما، إعادة بناء وجه موزارت تكشف ملامحه الغامضة

رسميا، مايكروسوفت تعلن موعد إغلاق "سكايب" وتكشف عن البديل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 مارس 2025

بدءا من اليوم، المواعيد الجديدة لقطارات الوجه البحري خلال شهر رمضان

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يُفطر ولا يُفطر.. أبرز أسئلة الصائمين خلال شهر رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام يمنع المسلم من الصوم في هذه الحالة

هل صلاة التراويح واجبة أم مستحبة؟ عضو بالأزهر للفتوى الإلكترونية يجيب (فيديو)

معارك وغزوات، هل معركة الأبواء هي أول غزوة للرسول؟

المزيد
الجريدة الرسمية