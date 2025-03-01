السبت 01 مارس 2025
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رياضة

قائمة ياسر إدريس تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اللجنة الأولمبية

قائمة ياسر إدريس
قائمة ياسر إدريس

اللجنة الأولمبية، تقدمت قائمة المهندس ياسر إدريس، أوراق اعتماد ترشحها اليوم السبت، لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028، المقرر لها 25 أبريل المقبل.

ويخوض المهندس ياسر إدريس الانتخابات بقائمة كاملة تقدمت جميعها في أولى أيام فتح باب الترشح بأوراق اعتمادها لخوض الانتخابات، حيث ترشح المهندس ياسر إدريس على منصب رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية، والمستشار محمد مصطفى في منصب النائب الأول والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب النائب الثاني.

في منصب السكرتير العام ترشح اللواء حازم حسني، وفي منصب السكرتير العام المساعد تقدم الأستاذ محمد مطيع، واللواء شريف القماطي على منصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

وفي العضوية ترشح كل من محمد عبد المقصود، اللواء مجدي اللوزي، اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف حلمي، اللواء أشرف فرحات، المهندسة آمنة الطرابلسي،، واللواء محمد محمود، وكابتن طارق السعيد، والأستاذ أيمن علي.

ونجح المهندس ياسر إدريس في إحداث توافق بين الاتحادات وتجهيز فرق عمل من معظم الاتحادات الرياضية استعدادا لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بفكر متطور قادر على العطاء لما فيه للصالح العام للرياضة المصرية.

وحضر للتأيد خلال تقديم قائمة المهندس ياسر إدريس بأوراق ترشحهم كل من الدكتور علاء جبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوس والسهم، المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الأستاذ خالد فتحي، رئيس اتحاد اليد، أحمد حبش، رئيس اتحاد الشراع والإنزلاق، العميد حاتم فودة، رئيس اتحاد ألعاب القوى،حيث أعلنوا دعمهم الكامل لقائمة المهندس ياسر إدريس خلال الانتخابات.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة الموافق 7 مارس الجاري على أن يعقب ذلك فحص أوراق المرشحين ثم إعلان القائمة النهائية لقائمة المرشحين ثم يعقب ذلك إقامة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية يوم 25 أبريل المقبل التي يضم أحد بنودها انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مع مناقشة جدول الأعمال.

ويحق للتصويت في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الأنتخابية 2024-2028، 31 صوتا بواقع 30 اتحاد أولمبي وصوت للبرلمانية آيه مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية، وضمت قائمة الاتحادات الأولمبية الرماية، ألعاب القوى، كرة اليد، السباحة، التجديف، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الهوكي، الإسكواش، التايكوندو، رفع الأثقال، كرة السلة، السلاح، الجودو، الخماسي الحديث، الفروسية، كرة القدم، المصارعة، الشراع والإنزلاق، الجمباز، التنس، الدراجات، الريشة الطائرة، القوس والسهم، الثلاثي، الكانوي والكياك، الجولف، الرجبي، الإسكواش، التزحلق الفني على الجليد.

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الأولمبية ياسر إدريس اللجنة الأولمبية انتخابات اللجنة الأولمبية محمد مصطفى

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