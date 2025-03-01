شركات الإنتاج الحربي تنظم قوافل طبية للعاملين وتكرم المتميزين والمحالين للمعاش

قامت بعض شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة، باستقدام قوافل طبية متخصصة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على العاملين في العديد من التخصصات وتشمل (رمد، عظام، أنف وأذن، باطنة)، وتعد هذه القوافل من المبادرات الهامة للاطمئنان على صحة العاملين وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم بالتعاون مع مؤسسة عيادات "راعي مصر" المتنقلة، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين واستمرار سير العمل بكفاءة.

ندوات دينية بمناسبة حلول الشهر الكريم

كما قامت الشركات والوحدات التابعة، بعقد لقاءات دورية مع العاملين، لتشجيعهم للاستمرار في التقدم المثمر،كما تم تكريم عدد من المتميزين بالشركات في كافة القطاعات لرفع الروح المعنوية لديهم وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء.

وفي سياق متصل تم التنسيق لعقد ندوات دينية بمناسبة حلول الشهر الكريم في بعض الشركات، لتوعية العاملين بأهمية تطبيق الدين في حياتهم اليومية من منظور ديني.

عدد من اللقاءات إلى المشكلات

و في نفس السياق استمع رؤساء مجالس إدارات الشركات خلال عدد من اللقاءات إلى المشكلات والآراء المطروحة لتطوير سير العملية الإنتاجية، للاستمرار في التقدم والتطور، وتم تكريم عدد من العاملين المتميزين والمتقاعدين نظرا لعطائهم المثمر طوال السنين الماضية.



و تأتي هذه الأنشطة تأكيدًا لالتزام وزارة الإنتاج الحربي بتوفير بيئة عمل صحية ومشجعة وتعمل على تعزيز التواصل المستمر مع العاملين، مما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة في التنمية المستدامة.

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