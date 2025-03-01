السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمخدر الآيس

حبس تشكيل عصابي،
حبس تشكيل عصابي، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب المواد المخدرة والاتجار بها، وبحوزتهم 20 كيلو جرامًا من مخدر الآيس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض علي تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المخدرات  

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد أكدت قيام عناصر تشكيل عصابي مكوّن من 6 أشخاص، من بينهم 4 ذوي معلومات جنائية، بجلب المواد المخدرة والاتجار بها، متخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم: 20 كيلو جرامًا من مخدر الآيس، وسلاح أبيض، وسيارتان وقد قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأحيلت الواقعة للنيابة التي أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة الاتجار في المخدرات

مواد متعلقة

قرار جديد ضد سائق أتوبيس متهم بقتل كابتن بشركة تطبيق ذكي بالجيزة

ads

الأكثر قراءة

هل صلاة التراويح واجبة أم مستحبة؟ عضو بالأزهر للفتوى الإلكترونية يجيب (فيديو)

وفاة والدة الفنان باسم سمرة، وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة

سيدة تنهي حياة زوجها في أول ساعات رمضان بالغربية

بعد إهانة ترامب لـ زيلينسكي، توفيق عكاشة يحذر: بداية حرب عالمية وتحقيق لنبوءة زكريا

نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام يمنع المسلم من الصوم في هذه الحالة

مؤشر الدولار يعاود حصد المكاسب، العملة الخضراء تصل لمستوى قياسي بالتداولات العالمية

تحرك برلماني يطالب بكشف أسباب عدم الإفراج عن علاء عبد الفتاح

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري المصري

منوعات

المزيد

عودة "القنادس" تثير مخاوف المزارعين في بريطانيا

إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14 (صور)

لأول مرة منذ 230 عاما، إعادة بناء وجه موزارت تكشف ملامحه الغامضة

رسميا، مايكروسوفت تعلن موعد إغلاق "سكايب" وتكشف عن البديل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 مارس 2025

بدءا من اليوم، المواعيد الجديدة لقطارات الوجه البحري خلال شهر رمضان

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يُفطر ولا يُفطر.. أبرز أسئلة الصائمين خلال شهر رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام يمنع المسلم من الصوم في هذه الحالة

هل صلاة التراويح واجبة أم مستحبة؟ عضو بالأزهر للفتوى الإلكترونية يجيب (فيديو)

معارك وغزوات، هل معركة الأبواء هي أول غزوة للرسول؟

المزيد
الجريدة الرسمية