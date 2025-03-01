حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمخدر الآيس

أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب المواد المخدرة والاتجار بها، وبحوزتهم 20 كيلو جرامًا من مخدر الآيس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض علي تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المخدرات

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد أكدت قيام عناصر تشكيل عصابي مكوّن من 6 أشخاص، من بينهم 4 ذوي معلومات جنائية، بجلب المواد المخدرة والاتجار بها، متخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم: 20 كيلو جرامًا من مخدر الآيس، وسلاح أبيض، وسيارتان وقد قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأحيلت الواقعة للنيابة التي أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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