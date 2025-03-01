استجواب خادمة نيجيرية متهمة بسرقة مجوهرات ميار الببلاوي

استجوبت نيابة الجيزة خادمة نيجيرية متهمة بسرقة مجوهرات من الإعلامية ميار الببلاوي بمنطقة الهرم، وأمرت النيابة بحجز المتهمة ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

القبض على خادمة نيجيرية متهمة بسرقة مجوهرات ميار الببلاوي

وحررت الإعلامية ميار الببلاوي محضرا رسميًا اتهمت فيه خادمة حديثة العهد بمنزلها بسرقة مجوهراتها الثمينة وقدمت أوصافها.

وشكل العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى الدكر لفحص البلاغ وضبط المشكو في حقها.

وتوصلت جهود البحث والتحري بمشاركة العقيد محمد الجوهري مفتش فرقة الهرم إلى مكان اختباء المتهمة، وإيفاد مأمورية ألقت القبض عليها لسماع أقوالها واستعادة المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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