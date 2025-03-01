تقارير تكشف آخر تطورات تجديد عقود ثلاثي ليفربول

كشفت صحيفة TeamTalk البريطانية عن كواليس جديدة من تفاوض ليفربول مع ثلاثة من نجوم الفريق الأول.

تنتهي عقود الدولي المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد مع ليفربول في يونيو 2025، ولا زال هناك غموض بملف "الثلاثي" التاريخي.

اخر تطورات التجديد لثلاثي ليفريول



وقالت صحيفة TeamTalk إن النادي الإنجليزي متفائل للغاية بتوقيع اثنين من نجومه وبقائهما في آنفليد مدة أطول.

وتابعت نقلًا عن ذا أثلتيك: "ليفربول لديه "تفاؤل" بأن اثنين من الثلاثي الذي سينتهي عقده قريبًا سيوقعان عقودًا جديدة مع النادي".

ويحلق "الريدز" عاليًا تحت إدارة آرني سلوت، وقد أدى فوزه يوم الأربعاء على أرضه أمام نيوكاسل إلى زيادة تقدمه في القمة بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه آرسنال.

ومع اقتراب نهائي كأس كاراباو بعد أسبوعين من الآن، بالإضافة إلى مباراة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل، فمن المنتظر أن يكون أحد أكثر المواسم المجيدة في تاريخ ليفربول الغني.

وقالت الصحيفة: "مع ذلك، لا تزال السحابة السوداء تحوم فوق آنفيلد مع انتهاء عقد كل من محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك في نهاية الموسم. وأصبح ليفربول الآن على بعد 122 يومًا من رؤية الثلاثي يغادر آنفيلد كوكلاء مجانيين".

وواصلت: "بالطبع، لا يزال ليفربول يأمل في وضع شروط جديدة والمحادثات مستمرة مع اللاعبين الثلاثة وممثليهم".

ووفقًا للصحفي الموثوق ديفيد أورنشتاين، يتزايد الاعتقاد بأن كلا من فان ديك وصلاح سيستمران في الفريق بعد هذا الموسم.

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