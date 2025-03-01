السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير النقل يناقش مع نظيره الإيطالي سبل التعاون المشترك

وزير النقل يناقش
وزير النقل يناقش مع نظيرة الإيطالي سبل التعاون المشترك

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الايطالي وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء السفير  ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي.

في بداية اللقاء اشاد الوزير بعمق العلاقات المصرية الإيطالية  وبالتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات (النقل الذكي على الطرق ومترو الانفاق والسكك الحديدية والنقل البحري) مؤكدا التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة مؤكدا ان مصر منفتحة على التعاون مع كافة دول العالم والشركات العالميةفي كافة المجالات ومنها مجال النقل وخاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي اهتماما كبيرا بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع تباحث الجانبان حول المناقشات الجارية حاليا بين وزارة النقل المصرية وشركة سكك حديد ايطاليا لبحث امكانية قيام الشركة بتقديم عرض لادارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر وكذلك اخر المستجدات الخاصة ⁠بالتعاون مع شركة ميرمك الايطالية في مجالات السكك المختلفة مثل توريد ماكينة فحص السكة وتطوير نظم الاشارات بخط الفردان بئر العبد واهمية قيام الشركة بإنشاء مصنع كبير لانظمة الاشارات في مصر بهدف توطين مثل هذه الصناعات.

كما تطرقت المباحثات الى خط الرورو المصرى الإيطالي الذي تتواصل رحلاته بانتظام من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بإيطاليا ومنه الى اوريا والعكس حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية هذا الخط بين مصر وإيطاليا مشيرا الى انه نتاج وثمرة جهود كبيرة من الجانبين المصري والإيطالي لإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المبردة والجافة وهو ما يجسد العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين لافتا إلى أن هذا الخط البحرى يعتبر جسر صداقة مستديم وثابت بين البلدين وليس فقط خط تجاري لنقل البضائع.

 

ووجه  الفريق مهندس/  كامل الوزير الدعوة  لنائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الايطالي لزيارة مصر وعقد مباحثات مكثفة بين الجانبين بحضور المختصين لوضع خارطة طريق لاوجه التعاون المستقبلي خاصة مع حرص الجانبين على زيادة حجم التعاون في مجالات النقل المختلفة وتحقيق انطلاقة وشراكة استراتيجية في هذا المجال وهو مارحب به لنائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الايطالي والذي أكد على حرص الحكومة الإيطالية على زيادة حجم التعاون المشترك مع الجانب المصري خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفير ميكيلي كواروني سفير ايطاليا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة هندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية رئيس مجلس الوزرا رئيس مجلس الوزراء سفير إيطاليا بالقاهرة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
ads

الأكثر قراءة

هؤلاء لا ينطبق عليهم قانون العمل الجديد

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري المصري

بدءا من اليوم وحتى عيد الفطر المبارك، المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم

طريقة مهينة وموقف يكسف، ساويرس يرد على بكاء أمريكي بسبب إهانة ترامب لـ زيلينسكي

مفتي الجمهورية: زكاة الفطر 35 جنيهًا والفدية 30، وهذا موقف إخراجها نقودًا

أسعار الذهب أول يوم في رمضان وهذا العيار يسجل 4622 جنيهًا

الصحة تحذر: 4 أعراض لنقص الفيتامينات بالجسم

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد

منوعات

المزيد

عودة "القنادس" تثير مخاوف المزارعين في بريطانيا

إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14 (صور)

لأول مرة منذ 230 عاما، إعادة بناء وجه موزارت تكشف ملامحه الغامضة

رسميا، مايكروسوفت تعلن موعد إغلاق "سكايب" وتكشف عن البديل

المزيد

خدمات

المزيد

بدءا من اليوم، المواعيد الجديدة لقطارات الوجه البحري خلال شهر رمضان

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أحمد مالك وطه دسوقي يتيمان.. وظهور محمود حميدة بشخصية صادمة في الحلقة الأولى من ولاد الشمس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، هل معركة الأبواء هي أول غزوة للرسول؟

كيف أهنئ أخي المسلم بدخول شهر رمضان؟

مواعيد صلاة التراويح في محافظات مصر

المزيد
الجريدة الرسمية