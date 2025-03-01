النيابة تأمر بضبط وإحضار ربة منزل متهمة بإلقاء رضيعة بأحد شوارع عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بسرعة ضبط واحضار ربة منزل متهمة بالقاء رضيعة عثر عليها داخل كيس ملقاة أمام مدرسة بمنطقة عين شمس.

العثور على رضيعة داخل كيس بعين شمس

تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي بالعثور على رضيعة داخل كيس أمام مدرسة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على رضيعة داخل كيس، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وجرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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