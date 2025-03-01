السبت 01 مارس 2025
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أخبار مصر

الخط الثالث للمترو يعدل مواعيد تشغيل مكاتب الاشتراكات

الخط الأخضر
الخط الأخضر

أعلنت الشركة المشغلة لمترو الخط الثالث، تعديل تشغيل مكاتب الاشتراكات طوال شهر رمضان بما يتناسب مع المواطنين ويساهم فى تقديم خدمة متكاملة للركاب على مدار الساعة. 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى: "تغيير مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات مؤقتًا طوال شهر رمضان الكريم بمحطات كلية البنات، عبده باشا، عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، العباسية، العتبة، ناصر، صفاء حجازي، امبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول وجامعة القاهرة، لتبدأ في تمام الساعة 7:00 صباحًا وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً. نشكركم على تفهمكم ورمضان كريم".

 

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على مدار الساعة شهر رمضان الكريم جامعة الدول هليوبوليس طوال شهر رمضان

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