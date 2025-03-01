السجن المؤبد لديلر الحشيش في إمبابة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، ديلر بالسجن المؤبد، بتهمة الاتجار في الحشيش بإمبابة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "ع.م"، في 13 من ديسمبر 2022، بدائرة قسم إمبابة بالجيزة، حاز، وأحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرّح بها قانونا.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وتوزيعها على عملائه في دائرة القسم، وأن المبلغ المالي حصيلة تجارته المشبوهة.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات التى وُجدت مع الشاب، مظروف به کیس بلاستيك أسود اللون يحتوي على 4 أربع قطع لمادة سمراء اللون وزنت بالكيس 412.73 جم.

وأثبت تقرير المعمل الكيميائي أن المادة السمراء المحرزة هي جوهر "الحشيش" المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، المحظور تداولها في نطاق عام.

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