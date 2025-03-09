الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 9 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، قد منّ الله تعالى على المُسلمين بأن رزقهم تِلك الصِّلة العظيمة بين الإنسان بضعفه وبين الإله الواحد العظيم بسلطانه وقدرته، إنّها الصلاة، فهي العبادة المُرتبطة بالمسلم بكل أحواله سواء كان مريضًا، أو مسافرًا، أو حتى مُجاهِدًا فيها، وتجتمع فيها جميع العبادات قلبيًّا وعقائديًا وبدنيًّا ولفظيًّا.

فالصَّلاة فيها ذِكْرٌ لله يربط المخلوق بالخالق، فالمُصلِّي يدخل صلاته بالتكبير لله، ويقر بسُلْطان الله الواسع وعِزته البالغة، وهو في الفاتحة يحمده ويُثني عليه بمَحَامِدِ الصفات ويُقِر له وَحْدَه بالعبادة ويطلب منه وحده المعونة والهداية إلى الصراط المستقيم

والصلاة ملجأ العبد إلى الله؛ فمن آثار الصلاة أنها تُشعر المسلم بِعزّةٍ ورفعةٍ عندما يضعُ الشخص جبهته وناصيته على الأرض؛ ليتذلّل ويفتقر إلى خالقه، فيتحرّر من قيوده، ويُعلن كامل التسليم لله -تعالى-، ويكرّر في استقامة قلبه: (سبحان ربي الأعلى).

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الظهر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان الظهر بالقاهرة

الظهر: 12:05

موعد أذان الظهر بالإسكندرية

الظهر: 12:11

موعد أذان الظهر بأسوان

الظهر: 11:59

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:45

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 5:59

العشاء: 7:17

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:50

الظهر: 12:11

العصر: 3:33

المغرب: 6:04

العشاء: 7:22

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:41

الظهر: 11:59

العصر: 3:22       

المغرب: 5:55

العشاء: 7:08

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:41

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:55

العشاء: 7:13

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

الصلاة تزيد من ثقة المُسلم بربه مع المداومة عليها، وتُغذِّي الجانب الاجتماعي في حرص الإسلام على صلاة الجماعة ورفع قيمتها وأجرها، ويوجب الشّرع صلاة الجمعة للرجال، وهي لا تصح إلا في جماعة، ومن هنا يُخالط المسلم بقية المسلمين ويتعرّف عليهم، وتزداد الوحدة بينهم.

فالصلاة هي عمادُ دين الإسلام، وركنٌ أساسيّ فيه، وهي الفريضة الأولى بعد الإيمان بالله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط مواقيت الصلاة بتوقيت مصر مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة مصر موعد صلاة العشاء اليوم موعد صلاة المغرب اليوم موعد اذان الفجر اليوم موعد أذان الظهر اليوم مواقيت الصلاة فى مصر موعد أذان المغرب موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد اذان الفجر القاهرة موعد صلاة العصر موعد صلاة الظهر

مواد متعلقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم 8 - 3 - 2025 في مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 8 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 8 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 8 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 7 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ads

الأكثر قراءة

الكرة الطائرة، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس السوبر المصري

حسين فهمي يفجر مفاجأة بشأن مزاعم انتحار سعاد حسني (فيديو)

مات أثناء النوم، من هو كارليس مينارو طبيب برشلونة؟

حسين فهمي يكشف سر مكالمة سعاد حسني المسجلة قبل رحيلها بـ3 أيام (فيديو)

تعرف على مباريات ربع نهائي كأس مصر

حسين فهمي يكشف سر غضبه من فاتن حمامة ورأيه في محمد رمضان (فيديو)

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

منوعات

المزيد

الآلاف يشاركون في مظاهرات يوم المرأة العالمي بفرنسا (فيديو)

سقوط مأساوي ينهي حياة مؤثرة بلغارية في جبال سنودونيا

اغتصاب جماعي في الهند لمواطنة وسائحة إسرائيلية

شبرا تتألق بروح الوحدة الوطنية، مائدة إفطار رمضانية تجمع المسلمين والأقباط (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم السبت 8/3/2025

أسعار السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

جودر ينقذ زوجته ويقضي على شومان في الحلقة 7 من مسلسل جودر 2 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 9 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 9 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية