لجنة المرأة بالصحفيين تعلن بدء اختيار الأمهات المثاليات

أعلنت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين عن اختيار الأمهات المثاليات بين الزميلات الصحفيات لعام 2025م، وتكريم نماذج العطاء والتضحيات بين الزميلات خلال الاحتفالية، التي سوف تقام بمقر النقابة يوم الأحد 23 مارس المقبل احتفالًا بعيد الأم.

وتنتظر اللجنة ترشيحات كل مؤسسة صحفية سواء قومية، أو حزبية، أو خاصة، لزميلة واحدة مشهود لها بالتضحية، والعطاء، والسيرة الطيبة بين زملائها على أن يرفق مع خطاب الترشيح حيثيات الاختيار في موعد أقصاه 10 مارس 2025م.



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