السبت 01 مارس 2025
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المسحراتي "حاحا"، شبيه طلعت زكريا يجوب شوارع قنا بزفة وطبلة في أول ليالي شهر رمضان (فيديو)

المسحراتي حاحا، فيتو
المسحراتي "حاحا"، فيتو

أجرت فيتو بثًّا مباشرًا للمسحراتي الذي يجوب شوارع مدينة قفط حنوب محافظة قنا فرحًا وابتهاجًا بليالي الشهر الكريم.

 

سحور رمضان في قنا

قال رمضان مغربي الشهير بـ"حاحا": بسبب الشبه بينه وبين الفنان الراحل طلعت زكريا في فيلم “حاحا وتفاحة” الفكرة جاءتني عندما كنت أجلس مع أصدقائي ووجدت أن لدينا وقت فراغ فطلبت من أصدقائي أننا نعمل مسحراتي قائلًا: “كان الموضوع في البداية هزار وقلب جد والقصة طلعت للنور ولقينا الناس مبسوطة بيها جدًّا”.

وعن مدى التشابه بينه وبين الفنان طلعت زكريا ولقب "حاحا" قال: الأهالي وجدوا تشابهًا كبيرًا بيني وبين الفنان طلعت زكريا، ووجدت الأطفال يلقبونني بـ"حاحا" ومبسوطين خاصة في الشكل وتسريحة الشعر لكن بجلباب صعيدي أبيض وطربوش أحمر".

ونوه بأن ما يستخدمه في إيقاظ المواطنين هو الفلكلور الشعبي والأغاني الرمضانية التي تربينا عليها منذ سنوات، مؤكدًا أن العمل يبدأ في تمام الساعة الحادية عشر ليلًا، ويستمر حتى وقت السحور.

وأضاف أن الهدف من هذه الفكرة هو إسعاد المواطنين، ومهما كان التعب والإرهاق في هذا الأمر إلا أن القصة جميلة خاصة الاطمئنان والسعادة عندما نجد الأطفال الصغار يخرجون معنا ويجوبون الشوارع وهما يرددون “اصحَ يا نايم وحِّد الدايم.. اصحَ يا حبيب”.

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