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رياضة

أول تعليق من لاعب برشلونة بعد انتقاله للدوري البرازيلي

فيتور روكي، فيتو
فيتور روكي، فيتو

برشلونة، تحدث البرازيلي فيتور روكي نجم فريق بالميراس الجديد، عن انضمامه إلى صفوف النادي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لهذا العام 2025.

 

برشلونة يعلن رحيل فيتور روكي

وأعلن نادي برشلونة اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 بشكل رسمي، انتقال البرازيلي فيتور روكي لاعب الفريق، إلى صفوف نادي بالميراس البرازيلي.

وقضى روكي الفترة الماضية في صفوف نادي ريال بيتيس الإسباني، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من برشلونة، ولكن تم قطع إعارته.

تصريحات روكي بعد انضمامه إلى بالميراس

وقال فيتور روكي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي بالميراس: “أنا فخور للغاية بأن أكون جزءا من عائلة بالميراس، الفترة الماضية كانت متوترة ومليئة بالقلق بالنسبة لي ولأسرتي، ولكن لحسن الحظ سارت الأمور على ما يرام في النهاية”.

ولم يكشف نادي برشلونة في البيان الذي نشره عبر موقع النادي الرسمي، عن أي تفاصيل تخص انتقال روكي إلى بالميراس، ولكن حسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن اللاعب سينضم للنادي البرازيلي إلى مدة 5 مواسم مقبلة.

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