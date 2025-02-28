السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

معاشات المحامين تنتهي من فحص ومراجعة 651 ملفًا تمهيدا لصرفه للمستحقين (صور)

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

انتهت لجنة المعاشات بنقابة المحامين  برئاسة  عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعضوية  محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، وبمعاونة موظفي الإدارة، من فحص ومراجعة 651 ملفًا من ملفات  المحامين المعروضة على الإدارة بكافة أنواعها (تقاعد – وفاة – عجز كلي – عجز جزئي)، وذلك تمهيدًا لإحالتهم للإدارة المالية لبدء صرفها.

وتشهد اللجنة منذ تولي عبدالحليم علام، زمام الأمور في نقابة المحامين، اجتماعات دورية لمراجعة وفحص ملفات المعاش، وإحالتها بشكل فوري إلى الإدارة المالية للتنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيادة معاشات المحامين المحامين نقابة المحامين
ads

الأكثر قراءة

قرار عاجل بشأن واقعة اعتداء لاعب الزمالك نبيل دونجا على شاب بالتجمع

وبخه لمدة 80 دقيقة وطرده من البيت الأبيض، كواليس لقاء الإهانة بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

ترامب يسخر من مظهر وملابس زيلينسكي (فيديو)

8 لاعبين من الأهلي ضمن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

ترامب يوبخ زيلينسكي، مشادة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فى البيت الأبيض (فيديو)

ارتفاع يصل لـ 15 جنيهًا في سعر زجاجة الزيت اليوم

بث مباشر، أول صلاة تراويح في الحرم المكي

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة، حالة الطقس أول أيام رمضان

منوعات

المزيد

عرض زواج فريد، فلاح رومانسي يخطب حبيبته بطريقة غريبة

استبعاد الأمير هاري وزوجته من حفل الأوسكار السنوي، ما السبب؟

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الطلائع.. الزمالك ضد إنبي.. ليفربول أمام باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك دعاء معين لاستقبال شهر رمضان؟ أمين الفتوى يوضح ما كان يقوله النبي (فيديو)

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح رد الله على ادعاء اليهود بشأن النار

هو بيصوم ومش بيصلي وهي بتصوم ومش محجبة هل صيامهم باطل؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية