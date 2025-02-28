السبت 01 مارس 2025
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أخبار مصر

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة، حالة الطقس أول أيام رمضان

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية.

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة،حالة الطقس أول أيام رمضان

وتستمر  درجات الحرارة غدا  فى الارتفاع الطفيف بقيم تترواح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الانحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت بالتزامن مع أول أيام رمضان، حيث يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيدو  على الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الغربية، مائلا للدفء  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدلا  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:13

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