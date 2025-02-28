الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

دورة تدريبية عن بيئة مجتمع الأعمال الدولية بالتعاون مع تحديث الصناعة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 أقيمت فعاليات الدورة التدريبية التحضيرية للمجموعة الثانية للعام الجاري، وذلك ضمن برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية،على مدار يومين.

حيث خضع ٢٢ من ممثلي الإدارات العليا بمنشآت القطاع الخاص المصري عملاء مركز تحديث الصناعة، لبرنامج تدريبي مكثف بمعرفة خبراء مقدمي الخدمات التدريبية الالمانية وتعرفوا أيضا على مسودات التعاون المقترحة من جانب اعضاء المجموعة وذلك مع مؤسسات الأعمال الألمانية.

التأهيل على المشاركة بخريطة المعارض الدولية بالمانيا


كما سيتلقى المشاركون أيضا بالبرنامج حزم من المعارف النظرية الخاصة بثقافة وبيئة مجتمع الاعمال الدولية وكيفية ادارة شركاتهم طبقا للمعايير الدولية مرورًا بزيارة مؤسسات الأعمال الألمانية وكذلك أيضًا التدريب والتأهيل على المشاركة بخريطة المعارض الدولية بالمانيا.

 

 ويأتى ذلك في اطار تعزيز التبادل التجاري وفتح قنوات التعاون الاقتصادي بين الشركات المصرية ونظيرتها الألمانية وتنفيذ جلسات الاجتماعات الثنائية مع مؤسسات الأعمال الألمانية.
 

وفي إطار مفهوم نقل المعرفة والتجارب السابقة وعرض قصص النجاح، استقبلت المجموعة التدريبية كل من المهندس  محمد الشيخ المدير التنفيذي لشركة اليكتروميكانيك للطاقة والمهندسة ايمان يسري المدير التنفيذي لشركة سولار ريدل حيث قدموا مناقشة عن مشاركتهم بالبرنامج ومشاركة قصص نجاحهم بمجال خلق علاقات دولية مع السوق الألماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألمانيا مركز تحديث الصناعة الأعمال التجارية التبادل التجارى التعاون الاقتصادي القطاع الخاص

مواد متعلقة

حسن الخطيب يبحث مع وزير الصناعة المغربي تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

ads

الأكثر قراءة

ترامب يسخر من مظهر وملابس زيلينسكي (فيديو)

إصابة لاعب الإسماعيلي بجلطة دموية

ترامب يوبخ زيلينسكي، مشادة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فى البيت الأبيض (فيديو)

وبخه لمدة 80 دقيقة وطرده من البيت الأبيض، كواليس لقاء الإهانة بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

ارتفاع يصل لـ 15 جنيهًا في سعر زجاجة الزيت اليوم

بث مباشر، أول صلاة تراويح في الحرم المكي

الزمالك يتدخل لحل أزمة دونجا

عودة صابر المداح من الموت ومواجهة بنات إبليس بأولى حلقات أسطورة العهد

منوعات

المزيد

عرض زواج فريد، فلاح رومانسي يخطب حبيبته بطريقة غريبة

استبعاد الأمير هاري وزوجته من حفل الأوسكار السنوي، ما السبب؟

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الطلائع.. الزمالك ضد إنبي.. ليفربول أمام باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح رد الله على ادعاء اليهود بشأن النار

هو بيصوم ومش بيصلي وهي بتصوم ومش محجبة هل صيامهم باطل؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

متى تبدأ وتنتهي ليلة القدر في رمضان 2025؟، وهذا أفضل ما يقال ويفعل فيها

المزيد
الجريدة الرسمية