دورة تدريبية عن بيئة مجتمع الأعمال الدولية بالتعاون مع تحديث الصناعة

أقيمت فعاليات الدورة التدريبية التحضيرية للمجموعة الثانية للعام الجاري، وذلك ضمن برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية،على مدار يومين.

حيث خضع ٢٢ من ممثلي الإدارات العليا بمنشآت القطاع الخاص المصري عملاء مركز تحديث الصناعة، لبرنامج تدريبي مكثف بمعرفة خبراء مقدمي الخدمات التدريبية الالمانية وتعرفوا أيضا على مسودات التعاون المقترحة من جانب اعضاء المجموعة وذلك مع مؤسسات الأعمال الألمانية.

التأهيل على المشاركة بخريطة المعارض الدولية بالمانيا



كما سيتلقى المشاركون أيضا بالبرنامج حزم من المعارف النظرية الخاصة بثقافة وبيئة مجتمع الاعمال الدولية وكيفية ادارة شركاتهم طبقا للمعايير الدولية مرورًا بزيارة مؤسسات الأعمال الألمانية وكذلك أيضًا التدريب والتأهيل على المشاركة بخريطة المعارض الدولية بالمانيا.

ويأتى ذلك في اطار تعزيز التبادل التجاري وفتح قنوات التعاون الاقتصادي بين الشركات المصرية ونظيرتها الألمانية وتنفيذ جلسات الاجتماعات الثنائية مع مؤسسات الأعمال الألمانية.



وفي إطار مفهوم نقل المعرفة والتجارب السابقة وعرض قصص النجاح، استقبلت المجموعة التدريبية كل من المهندس محمد الشيخ المدير التنفيذي لشركة اليكتروميكانيك للطاقة والمهندسة ايمان يسري المدير التنفيذي لشركة سولار ريدل حيث قدموا مناقشة عن مشاركتهم بالبرنامج ومشاركة قصص نجاحهم بمجال خلق علاقات دولية مع السوق الألماني.

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