حبس شخصين لحيازتهما 6 كيلو حشيش وشابو بالمنيا

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 6 كيلو حشيش وشابو قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة بني مزار في محافظة المنيا.

وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة على دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة المنيا عن ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة بني مزار وبحوزتهما (5 كيلوجرامات لمخدر الحشيش - كيلوجرام لمخدر الآيس"شابو" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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