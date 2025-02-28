قرينة السيسي مهنئة بشهر رمضان: يا رب يكون رحمة وسلام على مصر والعالم أجمع

هنأت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية والأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان قائلة: “كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يكون شهر رحمة وسلام على مصر والعالم أجمع.. رمضان كريم”.

كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم قائلا: “أبناء الشعب المصري العظيم، في هذه الأيام المباركة، يسرني أن أبعث إليكم بأخلص التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الرحمة والمغفرة والبركة، داعيًا الله العلي العظيم أن يعيد علينا هذا الشهر الفضيل جميعًا بالخير واليمن والبركات، ويحقق لشعبنا الكريم السلام والرخاء”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.