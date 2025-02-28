الجمعة 28 فبراير 2025
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أخبار مصر

قرينة السيسي مهنئة بشهر رمضان: يا رب يكون رحمة وسلام على مصر والعالم أجمع

قرينة الرئيس السيسي.فيتو
قرينة الرئيس السيسي.فيتو

هنأت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية والأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان قائلة: “كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يكون شهر رحمة وسلام على مصر والعالم أجمع.. رمضان كريم”.

كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم قائلا: “أبناء الشعب المصري العظيم، في هذه الأيام المباركة، يسرني أن أبعث إليكم بأخلص التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الرحمة والمغفرة والبركة، داعيًا الله العلي العظيم أن يعيد علينا هذا الشهر الفضيل جميعًا بالخير واليمن والبركات، ويحقق لشعبنا الكريم السلام والرخاء”.

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السيدة انتصار السيسي السيسي قرينة رئيس الجمهورية
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