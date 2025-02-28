الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

الزمالك يفوز على البنك الأهلي بثلاثية في دوري السيدات

فريق سيدات الزمالك
فريق سيدات الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الزمالك كل من: "ياتوندي أتنوكي فاچوبي "هدفين"، أبيجيل ساكيوا "هدفًا".

قدمت لاعبات الزمالك أداءً فنيًا جيدًا خلال المباراة، وصنع الفريق عدة فرص على مدار شوطي اللقاء، نتج عنهم تسجيل ثلاثة أهداف، بجانب أهدار عدة فرص محققة على مرمى البنك الأهلي.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، ومحمد مصطفى ممس مساعد المدير الفني لقطاع المدرسة الأساسية "البراعم".

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي 

وكان عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، أعلن تشكيل فريقه، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها بعد قليل، على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: نورهان عمرو - سمر محمد - علياء عطا الله - ماهيتاب حسني

خط الوسط: سينثيا أونديكشي أكو - شيماء علي - أية إبراهيم - كنزي مجدي - ياتوندي أتنوكي فاچوبي

خط الهجوم: أبيجيل ساكيوا

مقاعد بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي 

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "نعمة سيد، ملك زيدان، منة عاطف، ميشلين يني نيكولا، رقية مصطفى، حنين هشام، جميلة الفقي، لوجين ياسر، مها سامي".

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