الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نقيب المحامين يرأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

جلسة حلف اليمين للمحامين
جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد، فيتو

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الجمعة، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

خلف اليمين للمحامين الجدد

وعبّر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد يُعد يومًا تاريخيًا ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته. كما نوّه إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة، يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نصّ عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه المهنة.

مهنة المحاماة

وأكد النقيب العام أن نقابة المحامين المصرية تُعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي، ولها تاريخ مشرف، ويُشرف أي شخص الانتماء إليها، متمنيًا أن يكون الأعضاء الجدد إضافة مهنية قوية لمهنة المحاماة وللنقابة.

حضر جلسة حلف اليمين  محمود الداخلي، الأمين العام،  يحيى التوني، ناصر العمري، السيد جابر، ربيع الملواني، وأحمد حسان، أعضاء المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جلسات حلف اليمين المحامين الجدد المحامين
ads

الأكثر قراءة

إصابة لاعب الإسماعيلي بجلطة دموية

دار الإفتاء: غدا السبت غرة شهر رمضان لعام 1446 هجريًّا

الزمالك يتدخل لحل أزمة دونجا

متى تبدأ وتنتهي ليلة القدر في رمضان 2025؟، وهذا أفضل ما يقال ويفعل فيها

من بينها "التراويح"، السعودية تكشف سبب منع بث الصلوات خلال شهر رمضان

"نص مليون جنيه"، أحمد العوضي يعلن عن مسابقة الحلقة الأولى من فهد البطل (فيديو)

غدا أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات وقطر وعمان

ارتفاع يصل لـ 62 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق تزامنا مع رمضان

منوعات

المزيد

استبعاد الأمير هاري وزوجته من حفل الأوسكار السنوي، ما السبب؟

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

قصة حب ويسلي نجم الشباب السعودي مع زوجته في محاربة السرطان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تبدأ وتنتهي ليلة القدر في رمضان 2025؟، وهذا أفضل ما يقال ويفعل فيها

أيام الغفران والبركة، الإفتاء توضح 5 فضائل لشهر رمضان

موعد العشر الأواخر من رمضان 2025 وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية