نقيب المحامين يرأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الجمعة، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

خلف اليمين للمحامين الجدد

وعبّر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد يُعد يومًا تاريخيًا ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته. كما نوّه إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة، يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نصّ عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه المهنة.

مهنة المحاماة

وأكد النقيب العام أن نقابة المحامين المصرية تُعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي، ولها تاريخ مشرف، ويُشرف أي شخص الانتماء إليها، متمنيًا أن يكون الأعضاء الجدد إضافة مهنية قوية لمهنة المحاماة وللنقابة.

حضر جلسة حلف اليمين محمود الداخلي، الأمين العام، يحيى التوني، ناصر العمري، السيد جابر، ربيع الملواني، وأحمد حسان، أعضاء المجلس.

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