الجمعة 28 فبراير 2025
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حوادث

حبس 3 متهمين لحيازتهم 77 كيلو مخدرات بالفيوم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 77 كيلو مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الفيوم.

 

وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قد شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة على دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة الفيوم عن ضبط 3 عناصر إجرامية يديرون بؤرة لتجارة المخدرات، وعُثر بحوزتهم على 50 كيلو من مخدر الهيدرو، 15 كيلو من الآيس "شابو"، 12 كيلو من الحشيش، بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش، عدد من الطلقات، وميزان حساس.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محافظة الفيوم الفيوم مديرية أمن الفيوم أمن الفيوم

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