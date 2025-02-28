السبت 01 مارس 2025
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اقتصاد

ارتفاع طن اليوريا المخصوص 905 جنيهات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 21 ألف جنيه للطن، بارتفاع 330.4 جنيه عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و23 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 12100 جنيه للطن، بارتفاع 1374.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و19500 جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 14500 جنيه، بانخفاض 783 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 14 ألف جنيه و15 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 22333.3 جنيه للطن، بارتفاع يقدر بـ 905 جنيهات وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 12400 جنيه للطن، بارتفاع 401 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

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