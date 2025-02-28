الجمعة 28 فبراير 2025
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محافظات

إزالة تعديات بناء على مساحة 400 متر بأجا بالدقهلية (صور)

تنفيذ إزالة تعديات
تنفيذ إزالة تعديات بالدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تنفيذ إزالة  خارج الحيز العمراني بقرية ميت العامل مركز أجا على مساحة 400 متر عبارة عن سقف وخدمات، مشيرا إلى توجيهاته بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والازالة الفورية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.

ازالة تعديات خارج الحيز بمساحة 400 متر بأجا

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة بنطاق المحافظة، وقال أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد على أهمية الجاهزية من قبل جميع الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفوري، لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

 

لن يسمح بوجود أي تعديات

من جانبه أكد المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا، أنه فور علمه بوجود مخالفة بناء خارج الحيز، قام وفريقه المعاون بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وإصدار قرار الإزالة، وتنفيذها على الفور، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي تعديات سواء على أرض زراعية، أو خارج الحيز، أو البناء بدون ترخيص.

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إزالة أعمال بناء مخالف الأراضى الزراعية الاجراءات القانونية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بناء بدون ترخيص لأراضي الزراعية مساحة 400 متر

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