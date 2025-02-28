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لقطات من تجهيز موائد الرحمن في الإسكندرية

تجهيز موائد الرحمن
تجهيز موائد الرحمن بالإسكندرية، فيتو

رصدت فيتو بعض اللقطات لموائد الرحمن التي تنتشر بمحافظة الإسكندرية، بمختلف الأحياء والمناطق، استعدادا لشهر رمضان المبارك. 

في منطقة بحري بحي الجمرك أنهت قافلة جبر الخواطر إقامة أكبر مائدة رحمن أمام سور ميناء الأسكندرية ناحيه باب ١٠، حيث جرى تجهيز المائدة بطول الرصيف وامتدت لأكثر من ١٠٠ متر بالإضافة إلى تخصيص مكان للسيدات ومكان لتجهيز الإفطار وشنط رمضان. 

حيث جري الانتهاء من إقامة مائدة تسع أكثر من ٥٠٠ فرد مع تجهيز مكان للسيدات الأرامل والمعليات ليأتوا للافطار مع أسرهم،  بالإضافة إلى تجهيز وجبات وشنط يجرى إرسالها للمتعففين في منازلهم، كما سيتم استقبال عدد من اسر الجمعيات وذوي الهمم كل يوم في الشهر الكريم بنطاق بحري والجمرك والمنشية واللبان ومناطق أخري. 

وفي نطاق شرق الإسكندرية جري تجهيز عدد من موائد الرحمن بمشاركة عدد من القضاة والشخصيات العامة والسياسيين والنواب.

وكذا تجهيز عدد من موائد الرحمن بواسطة جمعيات خيرية وفاعلي الخير بوادي القمر وطريق الإسكندرية مطروح ومينا البصل والعامرية وبرج العرب. 

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