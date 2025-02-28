شلل مروري بالإسكندرية قبل ساعات من شهر رمضان (صور)

شهدت شوارع الإسكندرية اليوم الجمعة، أزمة مرورية حادة، تسببت في شلل مروري بأغلب الشوارع الرئيسية والمحاور، وذلك قبل ساعات من بدء شهر رمضان المبارك ،ونزول المواطنين لشراء احتياجاتهم دفعة واحدة.

انتشار مروري وزحام

ورغم انتشار ضباط إدارة المرور ودورياتها وضباط مديرية أمن الإسكندرية في الشوارع المختلفة، إلا أن الزحام الشديد للسيارات والمواطنين أدى لشلل مروري وسط محاولات لفك الزحام.

شلل مروري بأغلب الشوارع

وشهد ميدان المنشية وطريق الكورنيش ومحور المحمودية بنطاق محرم بك والحضرة وكرموز، زحاما شديدا للغاية مع بطء في الحركة المرورية.

فيما شهد شارع شريف ومحيط سوق الجمعة توقف الحركة المرورية، وكذلك بطريق الإسكندرية مطروح بدء من ميناء الدخيلة والبيطاش والهانوفيل والكيلو ٢١، وكذلك شارع مثل أبو قير بمناطق سبورتنج وسيدي جابر ومصطفى كامل ورشدي.

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