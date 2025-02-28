شعبة القصابين: أسعار اللحوم تصل إلى 600 جنيه في السلاسل الغذائية

أثارت الارتفاعات في سعر اللحوم لتصل إلى 500 جنيه في بعض المناطق؛ بالتزامن معبداية شهر رمضان المبارك غدًا السبت الموافق 1 مارس 2025، حالة من القلق من مواصلة الارتفاعات خلال شهر رمضان المبارك.

فهل يعاني سوق اللحوم من أزمة في الكميات المتوافرة، وما هي حالة السوق في شهر رمضان؟

أسعار اللحوم

لا يوجد أي أزمات في سوق اللحوم محليًا

يقول هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا يوجد أي أزمات في سوق اللحوم محليًا، ليس فقط خلال شهر رمضان، بل في جميع المواسم، إذ توجد كميات كبيرة تلائم الاستهلاك، وبأسعار تلائم الحالة المادية لجميع المواطنين.

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة بين 400 جنيه و460 جنيهًا

وأضاف: أن وزارة التموين توفر اللحوم المستوردة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيهًا للكيلو، فيما تتراوح أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة بين 400 جنيه و460 جنيهًا - حسب القطعية.

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم تصل إلى 600 جنيه في السلاسل الغذائية

وتابع: بينما تصل أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية إلى 600 جنيه، وهي لا تعد معيارًا لحالة السوق، فالمهم توفير اللحوم بأسعار مناسبة للغالبية العظمى من المواطنين.

أسعار اللحوم

اللحوم متوفرة في المعارض والمنافذ بأسعار ملائمة

وأوضح أن هناك منافذ وزارة الزراعة ومعارض أهلًا رمضان 2025 المنتشرة على مستوى الجمهورية، التي تتوافر فيها اللحوم بأسعار تلائم جميع المواطنين.

أسعار اللحوم

يصل لـ 62 جنيهًا، ارتفاع في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

يشار إلى أن أسعار اللحوم سجلت ارتفاعًا ملحوظا في الأسواق اليوم؛ وتراوحت الارتفاعات بين 5 و62 جنيهًا في الكيلو، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم

ارتفاع سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 426.1 جنيها، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 423.3 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.