الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شعبة القصابين: أسعار اللحوم تصل إلى 600 جنيه في السلاسل الغذائية

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

أثارت الارتفاعات في سعر اللحوم لتصل إلى 500 جنيه في بعض المناطق؛ بالتزامن معبداية شهر رمضان المبارك غدًا السبت الموافق 1 مارس 2025، حالة من القلق من مواصلة الارتفاعات خلال شهر رمضان المبارك.

فهل يعاني سوق اللحوم من أزمة في الكميات المتوافرة، وما هي حالة السوق في شهر رمضان؟

<strong>أسعار اللحوم</strong>
أسعار اللحوم

لا يوجد أي أزمات في سوق اللحوم محليًا

يقول هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا يوجد أي أزمات في سوق اللحوم محليًا، ليس فقط خلال شهر رمضان، بل في جميع المواسم، إذ توجد كميات كبيرة تلائم الاستهلاك، وبأسعار تلائم الحالة المادية لجميع المواطنين.

 

<strong>أسعار اللحوم</strong>
أسعار اللحوم

أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة بين 400 جنيه و460 جنيهًا

وأضاف: أن وزارة التموين توفر اللحوم المستوردة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيهًا للكيلو، فيما تتراوح أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة بين 400 جنيه و460 جنيهًا - حسب القطعية.

<strong>أسعار اللحوم</strong>
أسعار اللحوم

 أسعار اللحوم تصل إلى 600 جنيه في السلاسل الغذائية

وتابع:  بينما تصل أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية إلى 600 جنيه، وهي لا تعد معيارًا لحالة السوق، فالمهم توفير اللحوم بأسعار مناسبة للغالبية العظمى من المواطنين.

<strong>أسعار اللحوم</strong>
أسعار اللحوم

اللحوم متوفرة في المعارض والمنافذ بأسعار ملائمة

وأوضح أن هناك منافذ وزارة الزراعة ومعارض أهلًا رمضان 2025 المنتشرة على مستوى الجمهورية، التي تتوافر فيها اللحوم بأسعار تلائم جميع المواطنين.

<strong>أسعار اللحوم</strong>
أسعار اللحوم

يصل لـ 62 جنيهًا، ارتفاع في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق 

يشار إلى أن  أسعار اللحوم  سجلت ارتفاعًا ملحوظا  في الأسواق اليوم؛ وتراوحت الارتفاعات بين 5 و62 جنيهًا في الكيلو، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<strong>أسعار اللحوم</strong>
أسعار اللحوم

ارتفاع سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 426.1 جنيها، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

<strong>أسعار اللحوم</strong>
أسعار اللحوم

 أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 423.3 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم سعر اللحوم اليوم أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحمة سعر كيلو لحوم اسعار كيلو لحوم اسعار اللحم أسعار اللحم اليوم كيلو لحوم لحم كندوز لحم بتلو لحم ضاني سعر اللحمة سعر اللحمة اليوم كيلو لحمه
ads

الأكثر قراءة

ترامب يوبخ زيلينسكي، مشادة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فى البيت الأبيض (فيديو)

إصابة لاعب الإسماعيلي بجلطة دموية

سيراميكا كليوباترا يضرب بتروجت بثلاثية في الشوط الأول

ارتفاع درجات الحرارة،الأرصاد تعلن حالة الطقس أول أيام رمضان

من بينها السعودية ومصر والإمارات، 10 دول تعلن غدا أول أيام شهر رمضان

الزمالك يتدخل لحل أزمة دونجا

بث مباشر، أول صلاة تراويح في الحرم المكي

متى تبدأ وتنتهي ليلة القدر في رمضان 2025؟، وهذا أفضل ما يقال ويفعل فيها

منوعات

المزيد

استبعاد الأمير هاري وزوجته من حفل الأوسكار السنوي، ما السبب؟

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

قصة حب ويسلي نجم الشباب السعودي مع زوجته في محاربة السرطان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هو بيصوم ومش بيصلي وهي بتصوم ومش محجبة هل صيامهم باطل؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

متى تبدأ وتنتهي ليلة القدر في رمضان 2025؟، وهذا أفضل ما يقال ويفعل فيها

أيام الغفران والبركة، الإفتاء توضح 5 فضائل لشهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية