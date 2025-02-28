الاستماع لأقوال مصابي حادث اصطدام أتوبيس بحاجز خرساني بالطريق الصحراوي

انتقل فريق من رجال المباحث إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث اصطدام أتوبيس بالحاجز الخرسانى على الطريق الصحراوى المنيا، للوقوف على ملابسات الواقعة.

حادث الطريق الصحراوى اليوم

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على الطريق الصحراوى بنطاق مركز دير مواس، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين بالفحص إصابة 7 أشخاص جراء اصطدام الأتوبيس بالحاجز الخرسانى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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