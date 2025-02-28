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محافظ الدقهلية يتابع افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة الكردي

معرض أهلا رمضان بالكردي،
معرض أهلا رمضان بالكردي، فيتو

 تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة الكردي، في إطار خطة المحافظة لتعميم معارض أهلا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتوفير مختلف المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة.

 

محافظ الدقهلية يتابع افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة الكردي

 وأكد محافظ الدقهلية أنه يدعم جميع المبادرات، التي تعمل على توفير مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، عن طريق إقامة منافذ بيع السلع، وسوق اليوم الواحد، ومعارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع اللحوم الثابتة والمتنقلة، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة.

 

المعرض مقام، بمدينة الكردي بشارع داير الناحية

 من جهته أوضح  أشرف عبد الواحد رئيس مدينة الكردي، أن المعرض مقام، وبمدينة الكردي بشارع داير الناحية، بالتنسيق مع إدارة التموين والمجتمع المدني، ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم، في إطار خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وبأسعار تناسب جميع الفئات.

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