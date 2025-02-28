رسالة السيسي للمصريين بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجالية المصرية المسلمة المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة: (الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج...يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم الذي نستقي منه القيم السامية للتراحم والتعاون والتكافل، داعيًا الله "تعالى" أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.، أتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق، ولمصرنا الغالية المزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار..وكل عام وأنتم بخير..رمضان كريم).

وفي سياق آخر، تابع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية الجهود الحكومية المبذولة لإستقبال شهر رمضان المبارك، وموقف المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، وكذلك الجهود المتواصلة لزيادة حجم الاحتياطيات، خاصة من السلع الإستراتيجيّة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة استمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، والاستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر المعظم.



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