الجمعة 28 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

دعم خاص من نجوم الفن لـ عودة "واما" في رمضان 2025

تامر حسني ورامي صبري،
تامر حسني ورامي صبري، فيتو

 يستعد فريق "واما" للعودة إلى الساحة الغنائية بعد غياب طويل، من خلال عمل غنائي جديد بعنوان "صناع السعادة"، بالتعاون مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، والمقرر طرحه في أول أيام شهر رمضان 2025.

حظى الإعلان بدعم واسع من نجوم الوسط الفني، حيث عبر الفنان تامر حسني عن سعادته بعودة الفريق من جديد، مؤكدًا أنهم كانوا من الفرق المميزة التي افتقدها الجمهور.

وكتب: حبايبي زملاء الفصل الدراسي في الكونسير فاتوار، وهكتفي بكده مش هقول مستوانا الدراسي كامل عامل إزاي، وإزاي كل يوم كنا بنتطرد مع بعض من حبنا في المزيكا ونتحول لمكتب الأستاذ عباس. أولًا وحشتوني وثانيًا وحشني شغلكم مع بعض.

 

كما علق الفنان رامي صبري على الفيديو التشويقي الذي نشره أعضاء الفريق عبر منصاتهم الرسمية، قائلًا "حبايبي وحشتوني"، فيما شاركت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس في التعليقات معبرة عن سعادتها بالتعاون معهم في الأغنية الجديدة.

 

فاجأ أعضاء فريق "واما" جمهورهم بمقطع فيديو نشر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرون خلاله في مكالمة فيديو مجمعة، يتحدثون عن اجتماعهم المرتقب للإعلان عن العمل الفني الجديد.

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