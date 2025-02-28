الاستماع لأقوال شهود عيان في واقعة تعدي لاعب الزمالك على شاب في التجمع

يستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود عيان بواقع تعدى نبيل عماد "دونجا"، لاعب نادي الزمالك، على شاب بالضرب وإصابته بجروح سطحية، بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة في أحد شوارع منطقة التجمع بالقاهرة.

مشاجرة دونجا مع شاب بالتجمع

وتلقى قسم شرطة التجمع بمدينة أمن القاهرة، بلاغا من شاب يتهم فيه نبيل عماد "دونجا"، لاعب نادي الزمالك، بالاعتداء عليه بالضرب وإصابته بجروح سطحية، بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور بالسيارة في أحد شوارع بدائرة القسم.



وأكد الشاب فى المحضرة أنه كان يسير بسيارته في شارع رئيسي بالتجمع، قبل أن يقع خلاف بينه وبين لاعب الزمالك على أولوية المرور، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، انتهت بقيام دونجا بالاعتداء عليه جسديًا، مما تسبب في إصابته بجروح سطحية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، تمهيدا لاستدعاء الطرفين لسماع أقوالهما.

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