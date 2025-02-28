الجمعة 28 فبراير 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس أول أيام رمضان، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت بالتزامن مع أول أيام رمضان، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

رياح وشبورة وأمطار، حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس غدا الجمعة 28-2-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:13

 

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