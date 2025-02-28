إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين نقل بأتوبيس بصحراوي المنيا

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل بأتوبيس بالطريق الصحراوي بمحافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل أتوبيس في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغًا بتصادم سيارتين نقل بآخر أتوبيس بالطريق الصحراوي بالقرب من قرية دلجا التابعة إداريًّا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

تصادم سيارتين نقل أتوبيس في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

حوادث المنيا

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارٍ إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.