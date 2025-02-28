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إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين نقل بأتوبيس بصحراوي المنيا

تصادم سيارتين نقل
تصادم سيارتين نقل بأتوبيس في المنيا، فيتو

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل بأتوبيس بالطريق الصحراوي بمحافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل أتوبيس في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغًا بتصادم سيارتين نقل بآخر أتوبيس بالطريق الصحراوي بالقرب من قرية دلجا التابعة إداريًّا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

تصادم سيارتين نقل أتوبيس في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

 

حوادث المنيا 

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارٍ إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

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