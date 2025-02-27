الجمعة 28 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مادلين طبر تتخلى عن شعرها من أجل مسلسل جديد في رمضان 2025

مادلين طبر، فيتو
مادلين طبر، فيتو

انضمت الفنانة مادلين طبر لفريق عمل مسلسل «أسود باهت» ضمن الحكاية الثالثة منه وهي حكاية بعنوان «وصمة عار».

وصرحت مادلين ان حكاية «وصمة عار» مكونة من خمس حلقات، تأليف كريم سرور ومن اخراج ممدوح زكي، ويشاركها البطولة: نسرين طافش، محمد لطفي، حسني شتا، إبراهيم السمان، بسنت حاتم، صولا عمر.

وكشفت مادلين عن النيو لوك الذي قامت بعمله لتطل به على الجمهور لأول مرة بشعر قصير جدًّا باللون الأبيض الطبيعي، وظهرت به على بوستر المسلسل الذي طرحته شركة الإنتاج.

وأضافت الفنانة مادلين طبر أن مظهرها الجديد يتماشى مع شخصية «روقة» التي تجسدها ضمن أحداث الحكاية فهي سيدة أعمال تمتلك مركز تجميل كبير في الإسكندرية وهي سيدة غامضة مليئة بالأسرار أنانية تعيش لنفسها، لكن ماضيها وصندوقها الأسود المحزن يفتح فجأة ليغير مجرى قصة هذه الخماسية من المسلسل.

ومن المقرر أن يتم اذاعة مسلسل «أسود باهت» في النصف الثاني من شهر رمضان على عدة قنوات منها: نايل دراما والنهار، حيث إن المسلسل مكون من ثلاث حكايات؛ فالحكاية الأولى بطولة الفنانة سوسن بدر، والثانية بطولة الفنانة سهر الصايغ.

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