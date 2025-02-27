إصابة 8 أشخاص، أسماء مصابي حادث تصادم صحراوي المنيا

حصلت " فيتو" على أسماء مصابي حادث تصادم بين سيارة وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن 8 مصابين.

أسماء مصابي حادث تصادم صحراوي المنيا

وضمت قائمة المصابين كل من؛ استيات عبد الغني رستم، 45 عاما، رضا عبد العظيم جمال، 13 عاما، فرحات مصطفى محمد، 58 عاما، مرزوق عباس محمد، 48 عاما، محمود إبراهيم محمد، 25 عاما، شيماء حمدان الشيمي، 25 عاما، علية هلال عبد العليم، 40 عاما، والماظ فؤاد جمعة، 57 عاما، جميعهم مقيمين بني سويف.

إصابة 8 أشخاص في حادث صحراوي المنيا

وكانت الأجهزة الامنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث بين تصادم سيارة رقم 1469 ن ط س، بأخرى رقم 7826 ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام قرية البهنسا التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

مستشفى التكامل بالشيخ فضل

تم نقل المصابين إلى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.