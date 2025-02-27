أول تعليق من بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع زد في الدوري الممتاز

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، إنه حزين بسبب التعادل مع نظيره زد اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

بيسيرو يعلق على تعادل الزمالك مع زد

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أرى أن مباراة اليوم كانت الأفضل للزمالك منذ أن توليت المسئولية، وأهدرنا العديد من الفرص، ولكن المنافس سنحت له فرصة واحدة سجل منها".

وتابع بيسيرو: "سعيد بتعود اللاعبين على طريقة اللعب، ولكن الزمالك له ركلة جزاء في مباراة اليوم لم يتم احتسابها، وكانت هناك ركلتا جزاء من قبل في مباراتي بتروجت والأهلي لم يتم احتسابهما، ولماذا لم ير حكم الفيديو ركلة الجزاء في مباراة اليوم، مثلما رأى التسلل في هدف الزمالك الملغى".

وقال المدير الفني: "حزين بسبب التعادل، ولكني سعيد بأداء اللاعبين، ونعمل كل يوم من أجل تحسين جودة اللاعبين، والجميع يتحمل المسئولية، ولكن الزمالك لا يتقبل خطأ بتجاهل احتساب ركلة جزاء في كل مباراة، وإذا كان حكم الفيديو رأى هذه الركلات لحصد الزمالك 6 نقاط إضافية، ولا نريد مساعدة من أحد".

وواصل بيسيرو: "حزين لعدم وجود الجماهير في مباراة اليوم، خاصة وأنهم يساندون الفريق باستمرار، والزمالك يسير على الطريق الصحيح، رغم عدم الفوز في لقاء اليوم، وفريقي خلق العديد من الفرص وكنا نحتاج للفوز لأننا نستحق المكسب في لقاء اليوم، ولا أريد مساعدة حكم الفيديو لنا ولكني أريد القرار الصحيح فقط، وجميع اللاعبين في حالة حزن بسبب خسارة نقطتين".

وتابع المدير الفني: "من الطبيعي أن خسارة نقطتين في مباراة اليوم تؤثر على فرص الزمالك في المنافسة على الدوري، وركلة الجزاء التي لم يتم احتسابها في لقاء اليوم واضحة للجميع، وفريقي قدم كرة جيدة جدًا في لقاء زد".

واختتم بيسيرو قائلًا: "خضنا مباراة اليوم بطريقة 3-4-3 وطبقناها جيدا، وزد سجل هدفا لا يستحقه في لقاء اليوم، على عكس بتروجت الذي خلق فرصًا أمام الزمالك والأهلي الذي كانت له فرصتين، وفريقي خلق العديد من الفرص في لقاء اليوم كانت كفيلة بتحقيق الفوز، وركلات الجزاء التي لم يتم احتسابها لنا واضحة للجميع، وسأعمل من الغد على تطوير فريقي وعلاج السلبيات".

تعادل الزمالك مع زد

وتعادل فريق الزمالك مع زد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة

سقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - سامح إبراهيم.

خط الهجوم: مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى سعد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد سيد مزيكا - محمد أشرف - إسلام إسماعيل - أحمد عادل ميسي - حمدي علاء - ماجد هاني - يورك رفائيل - عمار حمدي - شادي حسين.

تشكيل الزمالك ضد زد

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وناصر ماهر وأحمد الجفالي وسيف الجزيري.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يرفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

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