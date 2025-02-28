الجمعة 28 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 160 متهما بحوزتهم 397 قطعة سلاح ناري وأبيض بالمحافظات

أسلحة نارية، فيتو
أسلحة نارية، فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.


وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة بقيادة قطاع الأمن العام، عن ضبط 160 متهمًا بحوزتهم 177 قطعة سلاح ناري وأبيض تنوعت ما بين "8 بنادق آلية، 21 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و142 فردًا محليًّا، و198 طلقة نارية متنوعة، و10 خزائن متنوعة، و220 قطعة سلاح أبيض".

 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، واستمرار الحملات الأمنية، حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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وزارة الداخلية المحافظات قطاع الأمن العام ضبط العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والبيضاء

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