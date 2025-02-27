الخميس 27 فبراير 2025
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أخبار مصر

مترو الخط الثالث يفتح أبوابه لرحلات الطلاب للاطلاع على نظم التشغيل

مترو الأنفاق، فيتو
مترو الأنفاق، فيتو
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يواصل مترو الخط الثالث تنفيذ رحلات التدريب والاستكشاف، التي تهدف إلى تعريف الشباب والشابات بآليات تشغيل المترو وفرص العمل المتاحة في قطاع النقل العام، وذلك ضمن مبادرة مجتمعية مستمرة.

وشهدت الفترة الماضية استقبال ثاني وثالث دفعة من مركز بناتي، حيث خاض المشاركون تجربة استكشافية بدأت من محطة النزهة، مرورًا بمحطة عدلي منصور، وصولًا إلى ورشة بدر، حيث تعرفوا على تفاصيل تشغيل المحطات وآليات العمل داخل المترو.

ولا تقتصر الرحلات على تعريف الشباب بعالم النقل العام، بل تحمل بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا، حيث تستهدف دعم الأطفال المحتاجين وتأهيلهم لمستقبل أفضل، من خلال إكسابهم المعرفة والخبرة العملية في مجال المواصلات العامة.

 

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