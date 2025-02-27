مترو الخط الثالث يفتح أبوابه لرحلات الطلاب للاطلاع على نظم التشغيل

يواصل مترو الخط الثالث تنفيذ رحلات التدريب والاستكشاف، التي تهدف إلى تعريف الشباب والشابات بآليات تشغيل المترو وفرص العمل المتاحة في قطاع النقل العام، وذلك ضمن مبادرة مجتمعية مستمرة.



وشهدت الفترة الماضية استقبال ثاني وثالث دفعة من مركز بناتي، حيث خاض المشاركون تجربة استكشافية بدأت من محطة النزهة، مرورًا بمحطة عدلي منصور، وصولًا إلى ورشة بدر، حيث تعرفوا على تفاصيل تشغيل المحطات وآليات العمل داخل المترو.



ولا تقتصر الرحلات على تعريف الشباب بعالم النقل العام، بل تحمل بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا، حيث تستهدف دعم الأطفال المحتاجين وتأهيلهم لمستقبل أفضل، من خلال إكسابهم المعرفة والخبرة العملية في مجال المواصلات العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.