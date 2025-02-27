السكك الحديدية تعقد اجتماعا لمناقشة قضايا العمالة المؤقتة وزيادات الرواتب

عقد مجلس مديرين السكك الحديدية، اجتماعا لمناقشة تطبيق قرارات الحزمة الاجتماعية ومناقشة عدد من القرارات الهامة التى تخص العمالة المؤقتة وغيرها.

وأكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة أن مجلس المديرين المنعقد اليوم الخميس الموافق 27 فبراير قد وافق على الآتي: -

أولا: إقرار زيادة البطاقة العلاجية مبلغ 200 جنيه.

ثانيا: زيادة أجور العمالة المؤقتة بنظام الـ 55 يوما.

ثالثا: اعتماد مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك لغير العاملين بطوائف التشغيل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

رابعا: تمت الموافقة على مواعيد العاملين بالورش من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

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