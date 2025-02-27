الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية تعقد اجتماعا لمناقشة قضايا العمالة المؤقتة وزيادات الرواتب

قطار
قطار
ads

عقد مجلس مديرين السكك الحديدية، اجتماعا لمناقشة تطبيق قرارات الحزمة الاجتماعية ومناقشة عدد من القرارات الهامة التى تخص العمالة المؤقتة وغيرها.

وأكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة أن مجلس المديرين المنعقد اليوم الخميس الموافق 27 فبراير قد وافق على الآتي: -

أولا: إقرار زيادة البطاقة العلاجية مبلغ 200 جنيه.

ثانيا: زيادة أجور العمالة المؤقتة بنظام الـ 55 يوما.

ثالثا: اعتماد مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك لغير العاملين بطوائف التشغيل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

رابعا: تمت الموافقة على مواعيد العاملين بالورش من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البطاقة العلاجية العلاجية شهر رمضان المبارك مواعيد العمل الرسمية
ads

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع زد

أول تعليق من بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع زد في الدوري الممتاز

الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

تعطل تطبيق إنستا باي بشكل مفاجئ اليوم

وفاة الدكتور محمود توفيق سعد عضو هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر ينعيه بكلمات مؤثرة

الزمالك يسقط في فخ التعادل مع زد 1/1 في الدوري الممتاز وطرد شحاتة (صور)

أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)

منوعات

المزيد

الملك تشارلز وكاميلا يساعدان في الاستعدادات لرمضان

تحرك عاجل من شركة ميتا بسبب انتشار فيديوهات عنف على إنستجرام

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

فيديو يكشف مسار الكويكب "قاتل المدن" ويطمئن العالم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نشاط مكثف للجامع الأزهر خلال شهر رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الحلف بالطلاق في البيع والشراء؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)

ما هو يوم الشك وحكم صيامه، وهل يجوز الصيام قبل رمضان بيوم؟

المزيد
الجريدة الرسمية