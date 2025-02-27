وزارة البترول تغلق المحبس الرئيسي لموقع حريق خط غاز الصف

أكد مصدر بوزارة البترول أنه تم إغلاق المحبس الرئيسي المغذي لموقع اشتعال النيران الناتج عن كسر خط غاز بمنطقة المصانع بمنطقة الصف بجنوب الجيزة.

وأشار المصدر إلى أن غلق المحبس الرئيسي ساهم في انخفاض مستوى النيران بموقع الحادث وساهم في تسهيل عمليات الإطفاء وذلك بعد قيام الشركة بإغلاق المحبس الرئيسي.



وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز بالظهير الصحراوي بمنطقة لصف.

وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارة إطفاء لإخماده، وتقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز التابع لها الخط بعملية غلق محابس خط الغاز المجاور لحين إخماد النيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.