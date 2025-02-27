الخميس 27 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزارة البترول تغلق المحبس الرئيسي لموقع حريق خط غاز الصف

انفجار خط غاز الصف،
انفجار خط غاز الصف، فيتو
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أكد مصدر بوزارة البترول أنه تم إغلاق المحبس الرئيسي المغذي لموقع اشتعال النيران الناتج عن كسر خط غاز بمنطقة المصانع بمنطقة الصف بجنوب الجيزة.

وأشار المصدر إلى أن غلق المحبس الرئيسي ساهم في  انخفاض مستوى النيران بموقع الحادث وساهم في تسهيل عمليات الإطفاء وذلك بعد قيام الشركة بإغلاق المحبس الرئيسي. 


وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز بالظهير الصحراوي بمنطقة لصف.

وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارة إطفاء لإخماده، وتقوم  الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز التابع لها الخط بعملية غلق محابس خط الغاز المجاور لحين إخماد النيران.

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الإدارة العامة للحماية المدنية ب الأجهزة الأمنية إخماد النيران الظهير الصحراوي جنوب الجيزة وزارة البترول سيارة إطفاء
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