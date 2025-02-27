رجال الحماية يواصلون جهود إطفاء حريق خط الغاز بالصف

يبذل رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة أقصى جهودهم لإخماد الحريق الذي نشب بخط الغاز في منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

انفجار خط الغاز بمنطقة الصف

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز بالظهير الصحراوى بمنطقة الصف.

وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارة إطفاء لإخماده، وتقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، بعملية غلق محابس خط الغاز المجاور لحين إخماد النيران.

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