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رياضة

زيكو يسجل هدف زد الأول في مرمى الزمالك

زيكو، فيتو
زيكو، فيتو

سجل مصطفى زيكو هدف زد الأول في مرمى الزمالك في الدقيقة 25، لتصبح النتيجة 0/1، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - سامح إبراهيم.

خط الهجوم: مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى سعد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد سيد مزيكا - محمد أشرف - إسلام إسماعيل - أحمد عادل ميسي - حمدي علاء - ماجد هاني - يورك رفائيل - عمار حمدي - شادي حسين.

تشكيل الزمالك ضد زد

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط:  محمود بنتايج - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي  – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وناصر ماهر وأحمد الجفالي  وسيف الجزيري.

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