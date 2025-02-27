الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

مصرع عامل داخل طاحونة غلال بمنشأة القناطر

مصرع عامل داخل طاحونة،
مصرع عامل داخل طاحونة، فيتو

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه داخل طاحونة غلال بمنطقة منشأة القناطر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

سقوط عامل داخل طاحونة غلال بمنشأة القناطر

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع عامل داخل طاحونة غلال بقرية الأخصاص بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل داخل طاحونة غلال، وتم استخراج الجثة ونقلها الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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